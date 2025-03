Stand: 04.03.2025 14:54 Uhr Vorpommern-Greifswald: Landkreis vergibt Kulturpreis

In diesem Jahr werden erneut Kulturschaffende im Landkreis Vorpommern-Greifswald geehrt. Landrat Michael Sack (CDU) ruft dazu auf, Bewerberinnen und Bewerber für den dritten Kulturpreis des Landkreises vorzuschlagen oder sich selbst zu bewerben. In diesem Jahr richtet sich die Ausschreibung an künstlerische Projekte, kulturelle Initiativen, Vereine und Verbände oder an Künstler und Künstlerinnen, "die gemeinsam mit Menschen aller Altersgruppen Kulturarbeit leisten, die nach innen, also lokal und regional, identitätsstiftend wirkt und nach außen überregional eine Strahlkraft entfaltet“, so der Landrat. Der Preis geht an zwei Bewerber – an eine Einzelperson und an eine Gruppe. Die Gewinner erhalten jeweils 1.500 Euro. Ausgezeichnet werden bedeutende Leistungen und künstlerisches Engagement in den Bereichen der Bildenden Kunst, Musik, Literatur, Heimatpflege (inklusive Niederdeutsch), Film und Fotografie, der kulturellen Bildung, Soziokultur, der deutsch-polnischen Kulturarbeit, der darstellenden Kunst und genreübergreifende Arbeiten und Initiativen.Vorschläge können bis zum 28. März beim Amt für Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung eingereicht werden. Verliehen wird der Preis Ende April in Lassan.

