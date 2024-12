Stand: 20.12.2024 09:12 Uhr Vorpommern-Greifswald: Integrations-Beauftragter gesucht

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sucht eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Integration von Zuwanderern. Nach der Wahl des neuen Kreistages im Juni muss dieser Posten neu besetzt werden. Nach Angaben eines Kreissprechers will der Kreistag von Vorpommern-Greifswald am 17. Februar 2025 über die Personalie beraten und entscheiden. Er oder sie soll sich vor allem für Migranten und Flüchtlingen im Kreis einsetzen – zum Beispiel in den Ausschüssen des Kreistages oder auch in der Verwaltung. Außerdem geht es um Ideen zur Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Ziel sei es, "ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben und das Verständnis der verschiedensten kulturellen Hintergründe und Religionen zu fördern.", heißt es vom Kreis. Heute ist die letzte Gelegenheit, die Bewerbung für diese Stelle in der Kreisverwaltung einzureichen. Das geht auch online an sozialamt@kreis-vg.de.

