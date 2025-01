Stand: 08.01.2025 12:42 Uhr Von der Charité nach Greifswald: Unimedizin hat neuen Onkologie-Chef

Die Unimedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen neuen Chef der Onkologie. Neben der fachlichen Herausforderung hat auch die Nähe zum Wasser Prof. Jan Krönke bewogen, von der Berliner Charité nach Greifswald zu wechseln. Er kenne das Meer durch seine Zeit an der Harvard University in Boston, heißt es von der Unimedizin. Als Chef der Klinik für Innere Medizin C, zu der neben der Hämatologie, die Stammzellentransplantation, die Palliativmedizin und auch die Onkologie gehören, möchte er die gute Zusammenarbeit der einzelnen Fachrichtungen vertiefen. So will er Menschen mit Krebserkrankungen individuell bestmöglich versorgen. Dazu gehöre auch „ein breites Angebot klinischer Studien, damit die Patienten von neuesten Behandlungen wie Immun- und Zelltherapien profitieren können“, so Krönke.

Krönke international anerkannt

Professor Jan Krönke sei ein exzellenter Arzt mit großer Erfahrung in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Krebs, so der Ärztliche Vorstand der Unimedizin, Prof. Uwe Reuter. "Er ist zudem ein international anerkannter Forscher von herausragendem Ruf.“ Er ist spezialisiert auf die Therapie von bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks. Der Vater von drei Kindern kommt ursprünglich aus Göttingen und ist nun mit seiner Familie nach Greifswald gezogen.

