Stand: 05.08.2024 10:41 Uhr Von Peenemünde nach Wolgast: Riesenrad hat neuen Standort

Das ursprünglich für Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geplante Riesenrad steht nun in Wolgast. Das Schaustellerunternehmen hatte zuvor von den Behörden wegen des Denkmalschutzes keine Genehmigung erhalten, sein Riesenrad im Peenemünder Hafen, in Sichtweite zum Historisch-Technischen Museums (HTM) zu betreiben. Auch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Greifswald war erfolglos. Seit Freitag dreht es sich das 32 Meter hohe Rad am Stadthafen in Wolgast.

