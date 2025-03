Stand: 04.03.2025 09:22 Uhr Von Jarmen nach Florida: Feuerwehrleute zu Gast bei US-Kollegen

21 Feuerwehrfrauen- und Männer aus Jarmen und Plötz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind nach Florida geflogen. Dort besuchen sie Feuerwehren, zum Beispiel die in der Stadt Miami. Auch ein Besuch in Cape Canaveral steht auf ihrem Programm. Auf dem Küstenabschnitt dort liegen die wichtigsten Weltraumbahnhöfe der USA. Die Kosten für die Reise trägt der Feuerwehrverein der beiden Orte. Zum einen sei das für die Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehren eine Gelegenheit, sich mit anderen Brandbekämpfern über deren Technik und Vorgehen auszutauschen, sagt Wehrführer und Vereinsvorsitzender Gerhard Vockelmann. Andererseits will der Verein so das Engagement der Ehrenamtlichen würdigen und den Zusammenhalt in der Löschtruppe stärken.

