Vollsperrung der Kreisstraße 57 in Lüskow bei Anklam

Die Kreisstraße VG 57 in der Ortsdurchfahrt Lüskow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird vom 5. bis voraussichtlich zum 9. August 2024 voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Brücke im Ort. Hier wird die Höhe der bereits sanierten Fahrbahn nun endlich an die Brücke angepasst. Im November 2022 war die Kreisstraße 57 nach insgesamt 16 Monaten Bauzeit saniert übergeben worden. Allerdings zeigte sich während der Baumaßnahme ein zusätzlicher Sanierungsbedarf an der Brücke, so ein Landkreissprecher. Sie bekam einen neuen Oberbau. Es entstand ein lästiger Absatz, der nun als letzter Schritt ausgeglichen wird. Ausgeführt werden die Arbeiten jetzt in den Schulferien, da so der Schülerverkehr nicht beeinträchtigt werden kann. Eine Umleitung ist etwa 20 Kilometer lang entsprechend ausgeschildert. Der Umweg führt über Neuenkirchen oder Pelsin. Der Landkreis bittet betroffene Verkehrsteilnehmende um Verständnis.

