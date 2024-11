Stand: 17.11.2024 09:53 Uhr "Voll romantisch": Erster Kinder- und Jugendliteraturpreis vergeben

Unter dem Motto "Voll romantisch" ist zum ersten Mal der Kinder- und Jugendliteraturpreis Mecklenburg-Vorpommern vergeben worden. Rund 70 Kinder und Jugendliche hatten ihre Texte, Gedichte und Kurzgeschichten eingereicht. Zwölf junge Autorinnen und Autoren bekamen am Sonntag im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Preis überreicht und stellten ihre Werke vor. Das Motto des Schreibwettbewerbs wurde bewusst in Anlehnung an den diesjährigen 250. Geburtstag des Malers und Romantikers Caspar David Friedrich ausgesucht. "Uns war wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche mitfeiern und sich mit der Kunst dieses großen Künstlers der Romantik befassen", so Kulturministerin Bettina Martin (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald