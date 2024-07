Stand: 02.07.2024 08:24 Uhr Verkehrszählung in Greifswald

Am Ortsausgang Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Stralsund werden bis Mittwoch alle Fußgänger und Radfahrer gezählt. Die Verkehrserhebung erfolgt an der Kreuzung Stralsunder Straße/Ladebower Chaussee. Die Stadt Greifswald möchte herausfinden, wie stark der Geh- und Radweg von und nach Neuenkirchen genutzt wird. Dieser Weg ist gleichzeitig als Ostseeküstenfernradweg ausgewiesen. Die Zählung ist Teil einer verkehrstechnischen Untersuchung für die weitere Entwicklung der Steinbeckervorstadt. Sie erfolgt mit Hilfe von Videotechnik. Diese wird nach Angaben der Stadt so installiert und eingestellt, dass weder Menschen noch Fahrzeugkennzeichen identifiziert werden können. Das Informationsblatt gemäß Datenschutzgrundverordnung kann auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald