Vater und Sohn lauern Dieb in Ahlbeck auf

Ein 48-jähriger Vater und sein 17-jähriger Sohn haben einem Einbrecher in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gezielt aufgelauert. In der Nacht zu Sonntag meldeten sich die beiden über den Notruf der Polizei. Sie berichteten, dass sie soeben einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt hätten. Dieser wollte vermutlich in das Ferienhaus der Familie im Korswandter Weg in Ahlbeck auf der Insel Usedom einbrechen. Sie hätten eine Vorahnung gehabt, erzählten sie der Polizei. Denn am Tag zuvor war ihnen aufgefallen, dass ein Schlüssel zum Ferienhaus fehlte. Deshalb hätten sie sich in dem Haus auf die Lauer gelegt. Gegen 2.15 Uhr bemerkten Vater und Sohn dann einen Lichtschein im Eingangsbereich des Hauses. Eine dunkel gekleidete und vermummte Person leuchtete am Fenster. Als sie die Person ansprachen, ergriff der Täter sofort die Flucht. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenige Meter später stellen, festhalten und die Polizei informieren. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 47-jährigen polnischen Staatsbürger. Er trug neben einer Taschenlampe auch eine Sturmhaube und Handschuhe. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

