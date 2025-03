Stand: 09.03.2025 08:40 Uhr Usedomer Handballer erkämpfen sich Sieg im Vorpommern-Derby

Der HSV Insel Usedom hat in der Handball-Regionalliga in eigener Halle das Vorpommern-Derby gegen die SG Uni Greifswald/Loitz mit 38:35 gewonnen. Damit sind die Usedomer jetzt Tabellenzweiter mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Grün-Weiß Werder. Greifswald/Loitz belegt sieben Spieltage vor Saisonende einen Abstiegsplatz. Das Derby war bis in die Schlussphase hart umkämpft. Fünf Minuten vor Schluss gelang es den Gästen beim 32:33 zum letzten Mal zum Anschlusstreffer zu kommen. Dann zogen die Gastgeber auf 37:32 (58. MInute) davon. Beste Werfer waren Louis Städing (9) und Sidney-Mike Loof (8) auf Usedomer Seite und Marc-Christoph Hagemeier (10) bei Greifswald/Loitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.03.2025 | 08:40 Uhr