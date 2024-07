Stand: 28.07.2024 16:53 Uhr Usedom Stadt: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Schaden

In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkener Autofahrer in der Stadt Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Er verursachte einen Unfall mit rund 30.000 Euro Sachschaden. Nach Polizeiangaben fuhr der 34 Jahre alte Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einem nicht zugelassenen Pkw gegen einen Zaun, einen Briefkasten, mehrere Verkehrsschilder und über eine Verkehrsinsel. Die Beamten stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis und 2,3 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Ermittlungen gegen den Mann aus der Region dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.07.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald