Stand: 26.10.2024 19:37 Uhr Unfall auf Rügen: Pkw stößt mit Rasendem Roland zusammen

Am Sonnabendmittag ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Baabe (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto mit der Schmalspurbahn "Rasender Roland" zusammengestoßen. Der 72-jährige Autofahrer hatte die Vorfahrt des Rasenden Rolands missachtet. Verletzt wurde niemand, der Zug wurde nicht beschädigt. Am Pkw entstand allerdings ein Schaden, der auf 60.000 Euro geschätzt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 26.10.2024 | 17:00 Uhr