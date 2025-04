Stand: 04.04.2025 17:00 Uhr Sporttag für Kinder mit Handicap in Greifswald

Der Verband für Behinderten- und Rehasport Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet am Samstag in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) den "TalentTag Sport - Vielfalt mit körperlicher Einschränkung". Das kostenlose Angebot richtet sich speziell an bewegungsfreudige Kinder und Jugendliche mit körperlichem Handicap - vor allem an die, die im Rollstuhl sitzen oder eine Prothese tragen. An diesem Tag sollen sie sehen und erfahren, was sie trotz Beeinträchtigung für sportliche Möglichkeiten haben, heißt es vom Verband. Ab 9.30 Uhr werden sieben paralympische Sportarten in der Arndt-Sporthalle präsentiert, die auch ausprobiert werden können. Das sind unter anderem Para Badminton, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlfechten.

