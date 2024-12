Stand: 01.12.2024 09:09 Uhr Unfall-Bilanz in Vorpommern: Ein Toter und drei Schwerverletzte

Die Polizei in Vorpommern ist am Sonnabend zu zahlreichen Unfällen gerufen worden. In Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hatte ein 65 Jahre alter Autofahrer offenbar nach gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann war erst gegen einen Poller, dann gegen eine Laterne und schließlich gegen einen Baum gefahren. Trotz Wiederbelebung verstarb der 65-Jährige noch vor Ort.

Teenager bei Prohn verletzt

Bei einem Unfall Nahe Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei junge Insassen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 19-jährige Fahrer nach Mitternacht Richtung Groß Mohrdorf unterwegs und hatte dann die Kontrolle über sein Auto verloren. Er war dabei mehrfach rechts und links gegen die Leitplanken gestoßen. Er und seine 20 Jahre alte Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Straße für die Bergung rund anderthalb Stunden gesperrt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Fußgänger in Stralsund erfasst

In der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) war ein 71-Jähriger von einer Bushaltestelle auf die Straße gelaufen. Der Mann wurde von einem 35-jährigen Autofahrer erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Senior hatte sich dabei Verletzungen am Kopf- und Rückenbereich zugezogen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Zu schnelle und betrunkene Autofahrer bauen Unfälle

Bei Wrangelsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hatte ein 73-Jähriger bei einem Unfall auf der B 109 einen Schaden von 10.000 Euro verursacht. Polizisten nahmen einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab, hatte die Beamten dabei beleidigt und bedroht. Sie mussten ihn zwischenzeitlich fesseln.

