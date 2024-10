Stand: 18.10.2024 05:43 Uhr Ummanz: Neue Allee entsteht bei Baumpflanzaktion

Auf Ummanz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am "Tag der Alleen" am Dienstag eine neue Allee gepflanzt worden. Daran beteiligt waren die Alleenpaten der Freien Schule Rügen aus Gingst und der Gemeinde Ummanz sowie der BUND. Die Reihe am Radweg "Hiddenseeblick“ besteht aus 30 Kiefern sowie zwei Eichen. Zunächst wurde nur eine Seite bepflanzt. Damit eine richtige Allee entstehen kann, soll die gegenüberliegende Seite im kommenden Jahr ebenfalls neue Bäume bekommen. Das Saatgut stammt von einer "Windflüchter"-Kiefer in Semper auf Rügen. Der 130-140 Jahre alte Baum hat einen Stammumfang von 2,30 Metern sowie eine Höhe von 5,50 Metern und gilt als Naturdenkmal. Die kleinen Kiefern könnten aufgrund der windigen Lage hinter dem Deich in Haide auch einmal die Gestalt eines echten Windflüchter-Baumes annehmen. Im Rahmen des Projekts "Junge Riesen" werden alte, besondere Bäume ausgewählt, nachgezogen und als "junge Riesen" ausgepflanzt. Mit dem Projekt sollen genetische Ressourcen uralter und widerstandsfähiger Bäume gesichert werden. Bürgermeister Holger Kliewe erklärte, dass die Baumreihe damit einmalig für ihre Region und für ganz Deutschland sei.

