Stand: 01.12.2024 10:35 Uhr Türchen auf! Die Adventskalender in Vorpommern werden lebendig

Viele Gemeinden in Vorpommern machen mit und bei den "lebendigen Adventskalendern" ist grundsätzlich jeder willkommen, heißt es. Die Kirchengemeinde Lubmin-Wusterhusen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lädt an jedem Wochentag an einen anderen Ort ein. Gestaltet werden die Abende unter anderem vom Bläserchor, den Konfirmanden und einzelnen Familien. Ähnlich läuft es auch in der Gemeinde Jarmen-Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) - mal öffnen Privatleute ihren Hof oder ihr Haus, mal gibt es eine Veranstaltung in der Kirche, wie die Adventsmusik am kommenden Sonnabend. Und im Ostseebad Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) treffen sich die Bewohner jeden Abend vor einem anderen geschmückten Fenster. Einen Überblick über die einzelnen Adventstürchen hat die die Evangelische Kirche zusammengestellt.

