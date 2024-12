Stand: 01.12.2024 16:00 Uhr Trantow: Geschmücktes Weihnachtshaus sammelt Geld für guten Zweck

Das Weihnachtshaus in Trantow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist zur Weihnachtszeit ein echter Hingucker in der Region. Seit fast 20 Jahren dekoriert Familie Mohrbach ihr Domizil mit allem, was die Weihnachtsdeko hergibt. So haben sie inzwischen mehr als 162.000 Lichter angebracht. Dabei hatte alles mal mit einer Lichterkette über der Haustür angefangen. Seitdem reisen Mutter Candiela, Vater Mario, Tochter Alida und ihr Freund jedes Jahr in die Niederlande, um den neuesten "Christmas-Trend" zu kaufen und ihr Haus weiter aufzurüsten. Alle packen mit an - und das meist schon ab August, damit pünktlich zum ersten Adventswochenende das "Weihnachtshaus von Trantow" feierlich eingeleuchtet werden kann. Dahinter steckt ein ernstes Anliegen: Die Familie sammelt bei den Besuchern des Hauses Spenden für das Kinderhospiz "Leuchtturm" in Greifswald. Im vergangenen Jahr kam so eine Summe von 3.400 Euro zusammen. Familie Mohrbach steht dafür ab Anfang Dezember jedes Wochenende bis zum Sonntag vor Heiligabend im Garten und bietet kostenfreie Getränke und Essen an. Für diese Vorweihnachtszeit nimmt sich Tochter Alida sogar extra immer zwei Wochen ihres Jahresurlaubs.

