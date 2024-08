Stand: 01.08.2024 14:30 Uhr "Stubnitz" bleibt in Stralsund auf dem Trockenen: Erste Veranstaltung abgesagt

Das Kulturschiff "Stubnitz" steckt auf der Volkswerft in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) fest. Grund ist ein defekter Schiffslift. Am Donnerstag sollte das fast zweiwöchige geplante Kulturprogramm mit Konzerten und Lesungen an Bord starten. Doch die Premieren-Veranstaltung auf dem Schiff musste abgesagt werden. Der erste Konzertabend, an dem unter anderem die Band Confusion Master aus Rostock auftreten sollte, wurde kurzfristig in die Bergener Kulturstätte "La Grange" verlegt. Die Ersatzteile für den Lift seien bereits bestellt, sagte ein Stadtsprecher dem NDR. Die Werft ist seit Februar 2022 Eigentum der Hansestadt Stralsund. Stand jetzt solle das Schiff am Wochenende ins Wasser gelassen werden. Auch wenn die geplanten Veranstaltungen in den kommenden Tagen abgesagt werden müssen: "Nachholtermine wird es nicht geben. Am 11. August müssen wir nach Hamburg zurück. Wir hoffen schwer, davor noch Veranstaltungen machen zu können", sagt Stefan Hangl, Vorstandsmitglied des Vereins "Motorschiff Stubnitz" dem NDR.

