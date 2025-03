Stand: 06.03.2025 15:30 Uhr Streit auf Partyschiff in Barth endet mit Schlägereien

Diese Feier endete in mehreren Schlägereien: Im Hafen von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Streit auf einem Partyschiff so eskaliert, dass am Ende ein 44 Jahre alter Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es zunächst auf dem Schiff zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Infolgedessen soll es dann im Hafen zu mehreren Schlägereien gekommen sein, so die Polizei. Neben dem Mann wurden auch zwei Frauen im Alter von 45 und 41 Jahre verletzt. Wie genau es zu dem Streit gekommen ist, ist noch unklar. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen. Alle Beteiligten hätten sich gegenseitig wegen des Verdachts verschiedener Körperverletzungsdelikte angezeigt, heißt es.

