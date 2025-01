Stand: 17.01.2025 06:30 Uhr Stralsunder Zoo trauert um seinen Löwen Mufasa

Der Zoo Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) muss Abschied nehmen. Der 16 Jahre alte Löwe Mufasa erlag einem Nierenleiden, so die Stadt. Er hinterlässt seine Gefährtin Lea, eine ebenfalls recht betagte Löwin, die das Gehege nun vorerst allein bewohne. Der Zoo halte bereits Ausschau nach neuer Gesellschaft. Auch in Zukunft solle die Löwenhaltung im Zoo Stralsund fortgeführt werden. Zu Mufasa erklärte die Stadt: "Seine imposante Erscheinung, seine Bernsteinaugen und das beeindruckende Brüllen sind vielen Besucherinnen und Besuchern noch gut in Auge und Ohr."

