Stralsunder Meeresmuseum: Großer Festakt für Mai 2025 geplant

Die großen Aquarien im fast fertig sanierten Stralsunder Meeresmuseum (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres fertig. Die Bauarbeiten ringsherum hätten länger gedauert. Darum warten die Aquarien mit dem großen Rundgang noch auf ihre Fertigstellung zum Jahreswechsel, so die Pressesprecherin des Meeresmuseums, Almut Neumeister. Bevor es so weit sei, müsse bautechnisch alles stimmen, also Elektronik und Verkleidung zum Beispiel. Danach werden die Becken mit Süßwasser gespült, um die Spuren der Bauarbeiten zu beseitigen. Das nehme viel Zeit in Anspruch, so Neumeister. Allein das große Becken fasst 700.000 Liter Wasser. Erst wenn danach alle Werte und der Salzgehalt stimmen, sollen die Fische und andere Meeresbewohner einziehen. Das Meeresmuseum war nach umfangreicher Sanierung im Juli dieses Jahres zum Teil für Besucher wiedereröffnet worden. Da die Aquarien aber noch nicht fertig sind, gilt vorerst ein reduzierter Eintrittspreis.

