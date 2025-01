Stand: 19.01.2025 10:00 Uhr Stralsunder HV verliert in Berlin

Der Stralsunder HV hat am Sonnabend auswärts gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin verloren. Am Ende stand es 34:39 zum Nachteil des Teams aus Vorpommern. Die Füchse lagen das gesamte Spiel über in Führung, die Stralsunder Handballer haben es bis zum Ende nicht geschafft das aufzuholen. Der SHV bleibt vorerst auf Platz fünf der Tabelle in der Dritten Handball-Liga, einen Platz hinter der Mannschaft aus Berlin. Am kommenden Wochenende empfängt der Stralsunder HV die HSG Eider Harde. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr in der Vogelsanghalle in Stralsund.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen