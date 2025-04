Stand: 29.04.2025 11:55 Uhr Bergen auf Rügen: Polizei findet Drogen am Bahnhof

Bundespolizisten haben am Bahnhof in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) bei einem 35-jährigen Drogen gefunden. Den Angaben zufolge hatte er augenscheinlich Cannabis in dreistelliger Grammhöhe sowie Amphetamine dabei. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat daraufhin eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei wurden mehrere Tüten mit vermutlich Cannabis, Ecstasy-Tabletten, verschreibungspflichtigen Medikamenten, ein verbotener Gegenstand sowie illegale Pyrotechnik sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und des Arzneimittelgesetzes sowie des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz aufgenommen.

