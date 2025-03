Stand: 14.03.2025 18:21 Uhr Stralsunder Box-Meister steigt wieder in den Ring

Zehn Jahre nach seinem Karriereende steigt der achtfache Deutsche Box-Meister Sebastian Möller wieder in den Ring. In der Stralsunder Vogelsanghalle (Landkreis Vorpommern-Rügen) möchte der Lokalmatador sein Comeback mit einem Sieg gegen den Rostocker Olexander Chernomorets feiern. Das ist einer von zwei großen Titelkämpfen bei der Stralsunder Benefiz Fight Night am Sonnabend. Zuvor boxen Sportler aus der Region gegeneinander. Acht Vorkämpfe sind geplant. Und es steigen auch Freiwillige aus den Bereichen Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur für den guten Zweck in den Ring. In den 14 Benefiz-Duellen treffen zum Beispiel Handwerker, Tätowierer und Studenten aus Vorpommern aufeinander. Der Veranstalter erwartet 1.600 Zuschauer.

