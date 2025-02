Stand: 28.02.2025 06:30 Uhr Stralsund: Straße an der Werft bis Ende März gesperrt

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) dauert die Vollsperrung der Straße "An der Werft" im Bereich der Bahnbrücke länger als geplant und bleibt bis zum 28. März bestehen. Grund dafür sind laut Stadt Verzögerungen bei den Bauarbeiten zur Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung. Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 3,25 Metern können eine nahegelegene Umleitung über die Werftstraße und Schwarze Kuppe nutzen. Höhere Fahrzeuge (ab 3,25 Metern) werden weiträumig über die B96, Feldstraße, Am Hohen Graben, Voigdehäger Weg, Greifswalder Chaussee und Franzenshöhe umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können dagegen den Bereich passieren. Bereits im November war die Straße wegen eines Schadens an der alten Trinkwasserleitung gesperrt. Nun wird eine neue Leitung verlegt.

