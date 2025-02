Stand: 19.02.2025 20:00 Uhr Stralsund: Polizei holt ungebetenen Gast aus fremder Wohnung

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei einen 20-Jährigen aus einer fremden Wohnung geholt. Er war den Angaben zufolge dort am Dienstagnachmittag zu Gast und wollte dann die Räumlichkeiten offenbar nicht freiwillig verlassen. Zuvor hatte der 36-Jährige Wohnungsmieter den Jüngeren wiederholt aufgefordert, zu gehen. Dieser hatte ihm daraufhin mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen, so eine Polizeisprecherin. Bei dem 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,67 Promille gemessen. Der Jüngere verweigerte einen Alkoholtest und beleidigte die Beamten. Gegen ihn wird nun ermittelt: Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Bedrohung und der Beleidigung.

