Stand: 09.11.2024 08:56 Uhr Stralsund: Landesverband Autismus MV feiert 15-jähriges Jubiläum

Der Landesverband Autismus MV feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Der Verein veranstaltet aus diesem Anlass seit Freitag eine Zukunftskonferenz im Stralsunder Rathaus (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dabei tauschen sich Experten, Betroffene und Interessierte über das breite Spektrum der neurologischen Entwicklungsstörung aus. Die Vereinsvorsitzende Rosita Mewis wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für das Thema: "Es ist eine Form des Mensch-Seins. Und das ist etwas, was man viel mehr ins Bewusstsein rücken muss. Dass sie sich nicht verstecken müssen." Sichtbarkeit für Betroffene sei wichtig, damit Autisten am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ohne ausgegrenzt zu werden, so Mewis. Dass Mecklenburg-Vorpommern bei dem Thema schon deutlich hinterherhinke, habe aus ihrer Sicht historische Gründe, die in die DDR-Zeit zurückreichen. Noch bis heute gebe es laut Rosita Mewes in Mecklenburg-Vorpommern weniger Experten als anderswo. Hierzulande müssten Betroffene manchmal bis zu einem Jahr warten, bevor sie einen Termin zur Diagnose bekommen.

