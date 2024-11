Stand: 15.11.2024 07:21 Uhr Stralsund: Ex-Kanzlerin Angela Merkel liest aus ihren Memoiren

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt zurück in ihren alten Wahlkreis in die Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Hier will die CDU-Politikerin am 29. November im Theater aus ihren politischen Memoiren "Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021" lesen. Der Verlag verspricht "einen einzigartigen Einblick in das Innere der Macht" und "ein entschiedenes Plädoyer für die Freiheit". Alt-Kanzlerin Angela Merkel hatte ab 1990 nicht nur mehr als 30 Jahre lang die Region Vorpommern im Bundestag vertreten, sondern auch bei allen acht Wahlen das Direktmandat gewonnen. 16 Jahre lang war sie Bundeskanzlerin. In Stralsund hatte Merkel ihr Wahlkreisbüro. Sie prägte die Stadt zudem durch die Unterstützung großer Projekte, wie den Bau der Rügenbrücke oder des Ozeaneums. Merkels Buch erscheint laut Verlag am 26. November. Am selben Tag werde die ehemalige Regierungschefin das Buch in Berlin vorstellen. Moderiert wird dort die Lesung von Moderation und Journalistin Anne Will. Eine weitere Buchvorstellung ist laut Verlag am 16. Dezember in Köln geplant.

