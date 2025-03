Stand: 15.03.2025 09:00 Uhr Stadtempfang Jarmen: Minister bringt Förderbescheid mit

Die Stadt Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Freitagabend ihren Stadtempfang gefeiert. Zu Gast war unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos), der einen Förderbescheid dabei hatte. Das Land fördert den geplanten Kreisverkehr am Ortseingang mit 250.000 Euro. Das drücke zum einen Wertschätzung aus, sagt Jarmens Bürgermeister André Werner (Freie Wählergemeinschaft). Zum anderen werden durch die Förderung Mittel im Haushalt frei. Die Stadt Jarmen hatte ursprünglich einen Eigenanteil von 400.000 Euro für den Bau des Kreisverkehrs eingeplant. Die Kreuzung, die den Ort mit der Landesstraße 35 verbindet, ist schlecht einsehbar und deshalb ein Unfallschwerpunkt. Die Jarmener fordern dort seit Langem einen Kreisverkehr. Das Straßenbauamt will die Kreuzung in diesem Jahr umbauen.

