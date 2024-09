Stand: 22.09.2024 19:40 Uhr Sport in Vorpommern: Greifswalder FC und Wildcats verlieren

Der Greifswalder FC hat den Sprung auf Platz zwei in der Regionalliga Nordost verpasst. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs verlor auswärts in Luckenwalde mit 1:2 und steht jetzt auf Platz fünf. Am kommenden Sonnabend empfangen die Greifswalder im heimischen Volksstadion den Chemnitzer FC.

Handball-Oberliga: Grimmen ist Tabellenführer

Auch in der Handball-Oberliga wollte ein Greifswalder Team Auswärtspunkte mitnehmen. Der HC Vorpommern-Greifswald musste sich allerdings mit 24:29 beim Güstrower HV geschlagen geben. Der HSV Grimmen setzte sich dagegen mit 31:24 gegen die TSG Wismar durch und ist jetzt Tabellenführer. Am Sonntagnachmittag kommt es außerdem zum Vorpommern-Duell zwischen der zweiten Mannschaft des Stralsunder HV und dem Ribnitzer HV.

Stralsunder Wildcats verlieren zum Saisonauftakt

Alles neu ist bei den Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats. In der neuen Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga steht mit Tim Hakan Buchwald ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Dänemark sei er für den Neuaufbau des Teams und die Förderung junger Talente zuständig, heißt es vom Verein. Zum Saisonauftakt am Samstagabend erlebte er allerdings eine 1:3-Niederlage gegen den SSF Bonn (25:22, 25:23, 21:25, 25:23). Das Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Blau-Weiß Dingden gewannen die Wildcats mit 3:1.

