Sport in Vorpommern: Fußball, Pferde, Vilm-Schwimmen

Das internationale Vilm-Schwimmen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Samstag bereits zum 25. Mal ausgetragen. Die 500 Startplätze sind ausgebucht, heißt es von den Verantaltern. 2,5 Kilometer von der Insel Vilm bis rüber zum Hafen Lauterbach müssen die Schwimmer absolvieren. Start ist um 11.15 Uhr. Im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht es morgen in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter. Der Greifswalder FC (GFC) empfängt am fünften Spieltag den ZFC Meuselwitz - und damit den Tabellenletzten. Doch das nimmt die Mannschaft um Trainer Lars Fuchs nicht auf die leichte Schulter. Denn in der vergangenen Saison unterlagen die Greifswalder gegen den damals Tabellenletzten - die U23 des F.C. Hansa Rostock. Aktuell steht der GFC mit sechs Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Anpfiff ist um 13 Uhr. Im Freilichtmuseum Klockenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Samstag ab 10.30 Uhr der Tag des Pferdes veranstaltet. Es wird Schauvorführungen geben sowie Geschicklichkeitsfahrten und Geschicklichkeitsreiten unter Wettbewerbsbedingungen.

