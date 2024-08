Stand: 09.08.2024 13:00 Uhr Sport in Vorpommern: Fußball, Fußball-Tennis und Motoball

Die SG Insel Rügen tritt am Freitagabend in der ersten Runde des Fußball-Landespokals an. Gegner im Stadion der Einheit in Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist der Landesmeister Malchower SV (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Malchower hatten in der vergangenen Saison Platz 1 in der Verbandsliga erreicht, verzichteten aber auf den Aufstieg in die Oberliga. Alle anderen Pokalspiele werden erst in einer Woche ausgetragen. Das Spiel des Landesklassevertreters SG Insel Rügen wurde wegen eines Abschlussfestes einer Nachwuchsmannschaft vorgezogen. Der Greifswalder FC hat in der ersten Pokalrunde ein Freilos. An diesem Samstag empfängt der GFC den FC Carl Zeiß Jena zum Topspiel im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Gäste stehen aktuell an der Spitze der Regionalliga nach zwei Siegen aus zwei Spielen.

Landesderby im Motoball

In den unteren Ligen ruht der Spielbetrieb noch. SV Ostseebad Ückeritz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lädt deshalb am Samstag zur zweiten Inselmeisterschaft im Fußballtennis ein. Mit dabei sind Fußball- und Freizeitmannschaften aus der Region. Und ein richtiges Mecklenburg-Vorpommern-Derby gibt es am Sonntag in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald). In der Motoball-Bundesliga hat der heimische MSC die Kobras aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu Gast. Jarmen ist aktuell Vierter, Malchin steht noch ohne Sieg auf dem letzten Platz.

