Stand: 12.07.2024 18:00 Uhr Sport in Vorpommern: American Football, Flughafenlauf und Fußball

Die Footballmannschaft aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fährt am 13. Juli nach Rathenow. Dort treffen die Vorpommern Vandals auf die Rathenow Raccoons. Es ist das letzte Spiel vor der Sommerpause. Aktuell stehen die Greifswalder Footballer ungeschlagen an der Tabellenspitze. Ebenfalls am 13. Juli geht es für den Greifswalder FC zum vierten Testspiel nach Sternberg. Dort trifft die Mannschaft auf einen Vertreter der Regionalliga Nord - den 1. FC Phönix Lübeck. Die Lübecker haben die vergangenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz beendet und dürften damit die stärksten Testgegner für die Kicker vom Ryck sein. Für den GFC gilt es, die aktuelle Erfolgsserie nicht abreißen zu lassen. Denn bisher blieben die Greifswalder in den zurückliegenden Partien gegen den SV Kandelin (15:0), SV Kröslin (10:0) und Bremer SV (4:0) ohne Gegentor. Anstoß gegen die Lübecker ist um 14 Uhr - das Spiel wird wieder im Livestream auf Youtube übertragen.

Flughafenlauf in Barth

In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) verwandelt sich an diesem Wochenende die Start- und Landebahn des Ostseeflughafens Stralsund-Barth wieder in eine Laufstrecke. Am Sonntag steht der nächste Flughafenlauf an. Anmeldungen sind noch bis Sonnabend (13. Juli) um 17 Uhr möglich. Angeboten werden sechs unterschiedliche Strecken - von 500 Metern bis zum Halbmarathon. Auch Nordic Walking Begeisterte können mitmachen - entweder auf der vier oder acht Kilometer langen Strecke.

