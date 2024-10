Stand: 04.10.2024 11:32 Uhr Speedway-Bundesliga: Stralsunder verlieren im Finale

Die Stralsunder "Nordsterne" konnten sich beim Finale der Speedway-Bundesliga in Güstrow (Landkreis Rostock) nicht gegen ihre Konkurrenten - die Güstrower "Torros" - durchsetzen. Mit einer Niederlage von 36:48 verpassten sie am Mittwochabend die Chance auf den Meistertitel. In beiden Mannschaften traten ausschließlich Fahrer aus anderen europäischen Ländern bzw. Australien an.

Bundesliga Finale ohne einen einzigen deutschen Fahrer

Der deutsche Speedwaysport habe sich von der Coronazwangspause noch immer nicht erholt, hieß es vor Ort von vielen ehrenamtlichen Trainern. Auf der einen Seite sei das Niveau der deutschen Fahrer gesunken. Sie erreichen häufig die sogenannte Average-Marke nicht. Das ist das Handicap der Fahrer in Punkten, das zu einem Start berechtigt. Zum anderen sei inzwischen die Anzahl der Leistungsträger gering. Diese nähmen eher internationale Verpflichtungen wahr, so Bernd Sagert vom Vorstand MC "Nordstern" Stralsund. "Wir sind da nur marginal unterwegs und das gilt es eigentlich zu verändern, dazu müssen wir uns stärker aufstellen im Leistungssport in Deutschland."

