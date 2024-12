Stand: 15.12.2024 08:46 Uhr Sieger gekürt: Traditionself vom FC St. Pauli gewinnt in Ahlbeck

Die Traditionsmannschaft vom FC St. Pauli hat am Sonnabend das Hallenfußballturnier in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gewonnen. Die Mannschaft setzte sich im Finale gegen die Ü40 aus Greifswald durch. Dritter wurde Union Berlin, Vierter der FC Insel Usedom. Es war die zweite Auflage des Hallenturniers für Traditionsmannschaften in Ahlbeck. Mit dabei waren diesmal wieder mehrere, frühere Bundesliga- und Zweitligaspieler, z.B. . Andre Trulsen, Holger Wehlage und Ivan Klasnic (St. Pauli), Torsten Mattuschka, Christoph Menz, Björn Brunnemann (Union Berlin), und auch Dariusz Wosz, der früher Länderspiele für die DDR und Deutschland bestritten und in der Bundesliga für Bochum und Hertha BSC gespielt hat. Aus Vorpommern waren neben dem FC Insel Usedom auch der SV Eintracht Ahlbeck, der Pasewalker FV, der VFC Anklam und der Greifswalder FC dabei.

