"Shining Light" in Greifswald zieht zehntausende Besucher an

Das Lichtkunstfestival "Shining Light" in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, so die Stadtverwaltung. Rund 40.000 Besucher hätten sich die acht Kunstinstallationen angesehen. Sie waren auf einem Rundgang in der Greifswalder Innenstadt verteilt und täglich von 17 bis 22 Uhr beleuchtet. Die Werke werden nun wieder abgebaut und gehen zurück nach Amsterdam in die Lightart Collection. Das Lichtkunstfestival war der letzte Höhepunkt im Rahmen des Caspar David Friedrich Jubiläumsjahrs. Die Objekte stammen von Künstlern aus der ganzen Welt. Insgesamt 18 Tage lang waren sie als Leihgabe in Greifswald zu sehen.

