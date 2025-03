Stand: 13.03.2025 12:14 Uhr Sehlen auf Rügen: Unbekannte versprühten Reizgas in Bus

Diese Aktion sorgte dafür, dass mehrere Kinder ambulant behandelt werden mussten: Zwei bislang unbekannte Personen sollen mutmaßlich Reizgas in einem Bus versprüht haben. Der Vorfall hat sich nach Angaben einer Polizeisprecherin am Mittwoch ereignet. Gegen 13 Uhr sind Polizisten und Rettungskräfte in Sehlen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgerückt. Elf Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren haben durch das Reizgas kurzzeitig Atembeschwerden erlitten. Ein Mann hat sich nach dem Vorfall eigenständig in ein Krankenhaus begeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bergen oder über die Onlinewache auf www.polizei.mvnet.de

