Seebrücke Prerow wegen Bauarbeiten gesperrt

In Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind der Hafen und die Aussichtsplattform auf der neuen Seebrücke für Besucher gesperrt. Nach Angaben von Hafenmeister André Bartels wird derzeit direkt neben der Seebrücke am künftigen Anleger für Fahrgastschiffe gebaut. Dort werden noch Restarbeiten erledigt und Technik fein justiert, sagte Bartels. Wegen der Kranarbeiten und der schwebenden Lasten seien die Gefahren für Besucher zu groß. Am Donnerstag soll der Touristenmagnet wieder geöffnet werden. Und der Anleger geht zu Beginn der Urlaubssaison in Betrieb.

