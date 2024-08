Stand: 19.08.2024 09:11 Uhr Schwedische Botschafterin Wand-Danielsson besucht Stralsund

Die schwedische Botschafterin Veronika Wand-Danielsson war am Montag zu Gast in der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Anlass war der 40 Jahre zurückliegende Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Am Vormittag wurde die Botschafterin durch Oberbürgermeister Alexander Badrow empfangen. Nach der Begrüßung hat sie sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Danach ging es zu einer Stadtführung und einer Bootstour auf dem Strelasund. Zum Abschluss ihres Besuches war die Botschafterin noch im Stadtarchiv. Dort werden etliche Zeugnisse und Urkunden der Schwedenzeit aufbewahrt. Denn von 1615 bis 1815 stand die Hansestadt am Sund unter schwedischer Verwaltung. "Wenn ich die spannenden Spuren unserer gemeinsamen Geschichte sehe, weiß ich, dass ich heute nicht zum letzten Mal hier war. Denn es geht auch um unsere gemeinsamen Werte, die uns Ostseeländer miteinander verbinden", sagte die Botschafterin während ihres Besuchs.

