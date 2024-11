Stand: 21.11.2024 06:30 Uhr Schneefall in Vorpommern sorgt für Verkehrsunfälle

Auf rund 55.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der durch die Unfälle entstanden ist. Durch den Schneefall hat es am Mittwoch in den vorpommernschen Landkreisen insgesamt 25 Mal geknallt. Im Landkreis Vorpommern-Rügen mussten die Beamten zu 16 witterungsbedingten Verkehrsunfällen ausrücken. Im Kreis Vorpommern-Greifswald waren es neun Unfälle. Meistens ist es bei Blechschäden geblieben. Bei einem Unfall in Trinwillershagen ist eine 66-jährige Frau von der Straße abgekommen. Sie und ihr 61-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

