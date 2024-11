Stand: 26.11.2024 14:00 Uhr Schlittschuhlaufen in Vorpommern: Erste Eisbahnen geöffnet

In Vorpommern ist die Eislauf-Saison gestartet. Seit Montag ist das Eislaufen in diesem Jahr dem Neuen Markt in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) möglich. Die Fläche dort beträgt 375 Quadratmeter. Die Bahn ist montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Auch die Eissportbahn neben der Seebrücke in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lädt täglich, außer montags, wieder zum Schlittschuhlaufen ein. Dort gibt es für weniger geübte Eisläufer auch eine Eislaufhilfe zum Ausleihen. Zudem können dort Eishockey und Eisstockschießen gespielt werden. Auf Rügen muss man sich noch etwas gedulden. Dort öffnet die Eisbahn am 8. Dezember. Dort erwartet die kleine und großen Gäste eine Eisfläche von 550 Quadratmetern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.11.2024 | 09:35 Uhr