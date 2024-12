Stand: 09.12.2024 08:00 Uhr Samtens: Transporter kracht in Holzanhänger - ein Schwerverletzter

Auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 52-Jähriger am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr mit seinen Fahrzeug samt Anhänger die Ampelkreuzung Teschenhagen aus Samtens kommend Richtung Bergen. Wegen einer Panne musste er am Fahrbahnrand anhalten. Noch bevor die Insassen das Warndreieck aufstellen konnten, war ein 41-Jähriger mit seinem Transporter ungebremst auf den mit Weihnachtsbäumen beladenen Anhänger aufgefahren, so ein Polizeisprecher. Bei dem Aufprall wurde der Transporterfahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen und dort stationär aufgenommen wurde, hieß es. Die Insassen des Pannenfahrzeugs hatten ihr Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls bereits verlassen und blieben unverletzt. Am Transporter und am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße 296 war mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter der DEKRA untersucht nun den genauen Unfallhergang.

