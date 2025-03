Stand: 17.03.2025 10:51 Uhr Saisonauftakt beim "Frühjahrs-Enduro" vor den Toren von Wolgast

Die Wolgaster Motorsportler sind am Sonntag in ihrem Heimrevier auf dem Ziesa-Berg bei Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in die neue Saison gestartet. Hier wurden die Landesmeisterschaften beim "ADAC 3h Frühjahrs-Enduro" ausgetragen. Dabei gingen gleichzeitig 120 Fahrer von verschiedenen Motorsportclubs aus ganz Mecklenburg-Vorpommern auf dem 13,4 km langen Rundkurs an den Start. In insgesamt neun Wertungsklassen kämpften die Rennfahrer um wichtige Punkte. Organisiert wurden die Wettkämpfe vom Verein Motorsportclub Wolgast. Der MC Wolgast im ADAC ist lokaler Ansprechpartner für MotoCross, Enduro und Motorradbiathlon in Wolgast und Umgebung.

