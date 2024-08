Stand: 25.08.2024 20:00 Uhr Rügen: Neuer Teilnehmerrekord beim Vilm-Schwimmen

Das Vilm-Schwimmen hat einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. In diesem Jahr sind insgesamt 451 Freiwasserschwimmer im Alter von 14 bis 83 Jahren die 2,5 Kilometer lange Strecke von der Insel Vilm nach Lauterbach (Landkreis Vorpommern-Rügen) geschwommen. Gesamtsieger wurde Tom Maron aus Bremen. Der 29-Jährige schaffte die Strecke innerhalb von 30 Minuten und 15 Sekunden. Platz 2 belegte Justus Terörde aus Bocholt, gefolgt von Tina Kehlitz aus Wittenberg. Beide trennten am Ende nur wenige hunderstel Sekunden. Jüngster Schwimmer war der 14-Jährige Julius Michel aus Altefähr. Er erreichte das Ziel nach 59 Minuten und 50 Sekunden und landete damit auf Platz 256. Klaus Käding aus Berlin war mit 83 Jahren der älteste Schwimmer an diesem Tag. Er holte sich nach einer Stunde und vier Minuten Platz 327. Organisiert und abgesichert wurde die Veranstaltung von 230 Helfern der DLRG und dem Deutschen Roten Kreuz.

Weitere Informationen 3 Min Julius Michel: Der Jüngste beim Vilmschwimmen Der 14-Jährige muss sich 2,5 Kilometer von der Insel Vilm zum Festland nach Lauterbach durch die Wellen kämpfen. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 25.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen