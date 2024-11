Stand: 15.11.2024 13:20 Uhr Rügen: Ab dem Wochenende fahren keine Züge

Wer auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf den Zug angewiesen ist, muss bis Ende November auf Ersatzbusse umsteigen und sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Ab Sonnabendnacht ist die Zugtrasse zwischen Stralsund und Sassnitz gesperrt. Nach Angaben der Bahn gibt es Arbeiten am elektronischen Stellwerk in Bergen und Instandsetzungen an einigen Gleisabschnitten. Die Sperrung gilt demnach bis zum 25. November um 4 Uhr. Die Bahn setzt auf der Insel Busse ein. Nicht betroffen ist die Schmalspurbahn "Rasender Roland".

