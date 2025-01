Stand: 06.01.2025 09:00 Uhr Riesiges Interesse am Themenabend Demenz in der Greifswalder Stadthalle

Das Theater Vorpommern präsentiert in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Montag und am Dienstag einen Themenabend rund um die Demenz. Dazu wird das Schauspielstück "Am Horizont" aufgeführt. Es thematisiert die große gesellschaftliche Angst vor dieser Erkrankung. In dem Stück ist der Junge Janek mit der fortschreitenden Demenzerkrankung seines Großvaters konfrontiert und muss zunehmend Verantwortung für ihn übernehmen. Auch wenn die Aufführung bereits ausverkauft ist, lädt das Theater Interessierte und Betroffene vorab zum "Marktplatz der Möglichkeiten" um 18 Uhr ins Foyer der Stadthalle ein. Dort stellen verschiedene Vereine und Institutionen ihre Arbeit vor. Darunter das Netzwerk Demenz und Kultur, der Pflegestützpunkt Greifswald, der Angehörigenverein der Odebrecht Siftung, die Aktion Sonnenschein, die Selbsthilfegruppe für Angehörige vom Evangelischen Altenpflegezentrum Paul Gerhard und der Förderverein Demenz. Vor Ort ist auch Professorin Agnes Flöel von der Unimedizin Greifswald. Die Neurologin wird über Demenz aus wissenschaftlicher Sicht sprechen und Einblicke in die Erkrankung geben. Sie ist auch nach der Theateraufführung bei einer Podiumsdiskussion mit Experten, Darstellenden und dem Publikum dabei. Das Theater Vorpommern zeigt "Am Horizont" in Greifswald und in Stralsund. Die nächste noch freie Vorstellung ist am 15. Januar 2025 in der Stralsunder Kirche St. Jakobi.

