Stand: 26.04.2025 09:15 Uhr Remis gegen Lok Leipzig: Greifswalder FC holt einen Punkt

Der Greifswalder FC hat am Freitag auswärts gegen den 1.FC Lokomotive Leipzig unentschieden gespielt. Der Pausenstand von 0:0 war auch der Endstand. Die Mannschaft von Trainer Zschiesche lieferte vor knapp 5.500 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig eine solide Leistung in der ersten Halbzeit ab. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Vorpommern noch einmal Druck aufbauen. Die zahlreichen Bälle in den gegnerischen Strafraum blieben jedoch ohne Verwertung. Somit holt der Greifswalder FC einen Punkt aus diesem Unentschieden und steht damit in der Tabelle der Regionalliga Nordost weiterhin auf Platz sechs.

