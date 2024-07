Stand: 02.07.2024 11:31 Uhr Putbusser Stadtvertreter haben den Vorstand gewählt

In Putbus (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Montagabend die neugewählten Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Der erste Tagesordnungspunkt war die Wahl des Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Jörg Riemer (CDU) wurde für weitere fünf Jahre gewählt. Seine Vertreter sind auch die selben. Es gab nur eine Änderung bei der Rangfolge: Ulrike Böttcher (UWP) ist jetzt die erste Stellvertreterin, Horst Korn (parteilos) ist zweiter Stellvertreter. Auch die Stellvertreter der Bürgermeisterin Beatrix Wilke wurden gewählt. Das sind jetzt Mario Hausmann und Konstanze Werner (beide parteilos). Bei den Kommunalwahlen war die Wählergemeinschaft "Unser Wissen für Putbus" (UWP) stärkste Kraft. Sie hat fünf Sitze in der Stadtvertretung. Danach folgt die CDU mit vier Sitzen, die AfD hat drei, Linke und Grüne jeweils einen Sitz. Dazu kommt der parteilose Horst Korn.

