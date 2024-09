Stand: 02.09.2024 07:00 Uhr Prerow: Susanne Stiehler ist neue Chefin des Darß-Museums

Das Darß-Museum in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat eine neue Chefin. Die Leitung des Hauses, das aufgrund seiner regionalen Bedeutung für die touristische Infrastruktur Prerows besonders wichtig ist, übernimmt ab sofort Susanne Stiehler. Die 51-Jährige ist keine Unbekannte in der Region. Zuvor hat sie knapp 10 Jahre im Heimatmuseum Zingst gearbeitet und es auch viele Jahre lang geleitet. Stiehler, die aus Sachsen stammt, will nach eigener Aussage ihre gesamte Erfahrung in die neue Aufgabe einbringen. Sie will sich u.a. dafür einsetzen, dass die Sanierung des Darß-Museums in absehbarer Zeit gelingt. Für sie sei die neue Position eine einmalige Chance und die Möglichkeit, mit neuen Ideen noch einmal durchzustarten. Dabei stehe jedoch für sie das Museum im Vordergrund, nicht ihre eigene Person, so Stiehler gegenüber NDR 1 Radio MV. Ihre Stelle ist unbefristet. Sie tritt die Nachfolge von Antje Hückstädt an, die nach 23 Jahren als Leiterin das Darß-Museum Ende März 2024 auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

