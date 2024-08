Stand: 14.08.2024 06:33 Uhr Polizei warnt vor falschen Spendensammlern

Erst am Dienstag hatten zwei Männer an einem Supermarkt in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) angeblich Spenden für die Behindertenorganisation "Handicap International" gesammelt. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Bürger die Beamten informiert, weil alle bereits gesammelten Unterschriften sehr ähnlich aussahen. Die Organisation warnt auf ihrer Internetseite vor solchen betrügerischen Sammlungen, da sie selbst keine Spenden in Häusern und auf Straßen sammelt. Auch in Koserow gab es einen ähnlichen Vorfall. Im Juli wurde das Opfer von zwei angeblichen Spendensammlern an einem Strandaufgang angesprochen. Später stellte es fest, dass ihm während des Gespräches das Handy aus dem Rucksack gestohlen wurde. Die Polizei stuft die Masche als Betrug und Diebstahl ein und rät in solchen Fällen genau zu prüfen, wem das Geld gegeben wird. Angesprochene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel die Polizei rufen.

